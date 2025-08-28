فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری متهمی که یک زمین و آپارتمان را همزمان به چند شهروند فروخته و از آنان ۵۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ علی اکبر درویشی فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان نوشهر در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری فروش مال غیر زمین و آپارتمان، موضوع را با انجام اقدامات فنی به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی این کلاهبردار حرفه‌ای شدند و پس از هماهنگی قضائی در اقدامی غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر ضمن بیان اعتراف متهم به کلاهبرداری ۵۰ میلیارد ریالی در بازجویی‌های فنی ماموران پلیس آگاهی، گفت: متهم یک زمین و آپارتمان مسکونی را به چند نفر همرمان به فروش می‌رساند و با دریافت وجه از آنها، متواری می‌شد.

سرهنگ درویشی در پایان افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.