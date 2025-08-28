پخش زنده
سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: آزمونهای کاردانی به کارشناسی ناپیوسته، کاردانی ویژه دانشگاه ملی مهارت و مؤسسات غیرانتفاعی سال ۱۴۰۴ فردا (جمعه) برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اطلاعیه این سازمان آمده؛ کارت و برگ راهنمای شرکت در این آزمونها از روز دوشنبه ۳ شهریور از طریق درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل مشاهده و پرینت است و برای حضور در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس دار الزامی است.
متقاضیان برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمونها، اطلاعیههای منتشر شده در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند.