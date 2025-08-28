بهره برداری از ۸۲ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در میاندوآب

در گرامیداشت هفته دولت ۸۲ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در میاندوآب به بهره برداری رسید .