در گرامیداشت هفته دولت ۸۲ طرح عمرانی، خدماتی و کشاورزی در میاندوآب به بهره برداری رسید .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار میاندوآب گفت: برای بهره برداری از این طرحها در مجموع ۴۳۳ میلیارد ریال اعتبار صرف شده است .
امیر تیموری افزود: این طرحها شامل آسفالت ریزی و جدول گذاری خیابانها و معابر بخش و روستاهای گوگ تپه با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال است.
وی تصریح کرد: تعداد ۷۰ واحد مقاوم سازی در بخش گوگ تپه با اعتباری بالغ بر ۲۴۵ میلیارد ریال نیز از دیگر طرحهای به بهره برداری رسیده در این بخش بود.
فرماندار میاندوآب گفت: همچنین یک طرح بهسازی و احداث کانال آب کشاورزی در بخش گوگ تپه با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.