با حضور وزیر آموزش و پرورش ششمین اجلاسیه سراسری نماز دانش‌آموزی در شهمیرزاد برگزار و از ۶۰ نفر از فعالان اقامه نماز در مدارس کشور تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این اجلاسیه با هدف تبیین جایگاه نماز در مدارس و در فرهنگ زیست دانش آموزان برگزار شد و تجلیل شدگان در این اجلاسیه دانش‌آموزان برتر، معلمان، مدیران، کارشناسان قرآن، امامان جماعت و خیرانی بودند که نقش فعالی در ترویج فرهنگ اقامه نماز در مدارس داشتند .

وزیر آموزش و پرورش در این اجلاسیه که نماینده ولی فقیه در استان و استاندار سمنان هم حضور داشتند ؛ برگزاری برنامه‌های معرفتی از جمله توسعه و ترویج اقامه نماز و انس با قرآن را جزء برنامه‌های اولویت‌دار این وزارتخانه برشمرد و افزود: تقویت ارادت، علاقه و تعصب به وطن و جمهوری اسلامی ایران نیز در وزارت آموزش و پرورش مورد توجه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت و برکات اقامه نماز، ادامه داد: آرامش روحی، تقویت صبوری و گره‌گشایی در مقابله با مشکلات از برکات نماز است و بهره‌مندی از این آثار ارزشمند برای دانش‌آموزان اهمیت دارد.

قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور نیز در این اجلاسیه گفت: یکی از مأموریت‌های اصلی این ستاد ، اجرای منشور اقامه نماز در مدارس کشور است تا فرهنگ اقامه نماز در محیط آموزشی نهادینه شود.

سیداحمد زرهانیتصریح کرد: امسال برگزاری نماز جماعت در بیش از ۷۰ هزار مدرسه کشور پیش‌بینی شده و برنامه‌های مرتبط در این حوزه در دست اقدام است.

زرهانی همچنین از برگزاری اجلاسیه ملی نماز مادران و فرزندان در نیمه دوم مهرماه ۱۴۰۴ در استان گیلان خبر داد و افزود:این اجلاسیه با پیام رهبر معظم انقلاب و سخنرانی رئیس‌جمهور همراه خواهد بود.

وی گفت: تاکنون بیش از ۴۵۰ مقاله به دبیرخانه این اجلاسیه ارسال شده است و پس از داوری، برترین آثار برای چاپ انتخاب خواهند شد.

به گفته وی ، دو هزار نمازخانه در محور‌های مواصلاتی کشور فعال است و با وجود نظارت مستمر بر وضعیت بهداشتی آنها، همچنان نیاز به ارتقای کمی و کیفی احساس می‌شود.

قاسم شریفی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان هم در این اجلاسیه گفت: مدرسه نه تنها محل یادگیری دروس، بلکه پایگاهی برای تمرین زندگی و پرورش مهارت‌های اجتماعی دانش آموزان است.

وی برگزاری اجلاسیه سراسری نماز را زمینه‌ای برای تعمیق معنویت در جامعه دانست و گفت: ترویج فرهنگ نماز در مدارس از اولویت‌های اساسی حوزه آموزش و پرورش است.