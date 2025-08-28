

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در بازدید از ایستگاه فرسایش بادی و نهالستان منابع طبیعی میبد گفت: داده‌های ایستگاه فرسایش بادی شهرستان میبد نشان می‌دهد مناطقی که از پوشش گیاهی برخوردارند، ۳۰ برابر نسبت به مناطقی که پوشش گیاهی ندارند از فرسایش خاک جلوگیری شده است.

وحید گفت: سازمان منابع طبیعی نگاه ویژه‌ای به طرح‌های دانش‌بنیان دارد و تأمین اعتبار پروژه‌های نوآورانه، به‌ویژه در حوزه کنترل فرسایش بادی، در دستور کار است.

جنتی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری میبد هم با اشاره به طرح مردمی کاشت یک میلیارد نهال در کشور گفت: از آغاز این طرح، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نهال بیابانی در نهالستان منابع طبیعی میبد پرورش داده و برای کاشت در بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی بیابانی کشور در مناطق مختلف توزیع شده است.

در این بازدید طرح‌های شاخصی، چون مالچ سیمانی، کشت گونه گیاهی کاکتوس-اپونتیا هم بررسی و مالچ سیمانی به‌عنوان جایگزینی سازگار با محیط زیست معرفی شد.