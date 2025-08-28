معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بازدید از بیمارستان آل جلیل آق‌قلا گفت:در حوزه پزشک خانواده و ارجاع بیماران، کارهای ارزشمندی انجام شده که می‌تواند به‌عنوان الگویی در سطح ملی مطرح شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، دکتر سید سجاد رضوی گفت: ثبت خدمات از سطح جامعه و شبکه‌های بهداشت تا بیمارستان به خوبی در حال انجام است و این نشان‌دهنده هماهنگی مناسب بین حوزه فناوری، بیمه‌ها و دانشگاه علوم پزشکی است که موفق شده‌اند زنجیره ارجاع بیماران بین سطح یک و دو را تقریباً تکمیل کنند.

دکتر رضوی ضمن قدردانی از همراهی خیرین منطقه تأکید کرد:یکی از ویژگی‌های مثبت آق‌قلا، حضور فعال خیرین در کنار بیمارستان حتی پس از ساخت و بهره‌برداری آن است و این همراهی نسبت به بیمارستان، الگویی ارزشمند به شمار می‌رود و مسئولیت ما را برای ارتقای خدمات دوچندان می‌کند.

معاون درمان وزارت بهداشت همچنین توسعه اورژانس بیمارستان آل جلیل را ضروری دانست و افزود: با توجه به افزایش جمعیت تحت پوشش و مراجعات بالای مردم حتی از شهرستان‌های اطراف، فضای اورژانس محدودیت‌هایی دارد و نیازمند توسعه فوری است که با حمایت خیرین این اقدام باید هرچه سریع‌تر محقق شود.

معاون درمان وزیر بهداشت گفت:انگیزه بالای کارکنان این بیمارستان و پیگیری مسئولان منطقه‌ای، وظیفه ما را برای حمایت بیشتر سنگین‌تر می‌کند.

او ادامه داد: در همین راستا تأمین تجهیزات موردنیاز اتاق عمل و اورژانس در دستور کار قرار گرفته تا خدمات درمانی به مردم عزیز منطقه ارتقا یابد.