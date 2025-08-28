سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی مازندران از رشد چشمگیر عرضه مرغ از کشتارگاههای استان به بازارهای تهران و سایر استانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جعفری سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تامین و توزیع مرغ کشتارگاههای مازندران در سراسر کشور خبر داد و با اشاره به آخرین آمارهای ارائه شده توسط انجمن کشتارگاههای استان مازندران و اداره کل دامپزشکی، گفت: در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ بیش از ۱۴۹ هزار و ۳۲۷ کیلوگرم مرغ به میادین تهران و ۶۰ هزار و ۴۸ کیلوگرم به فروشگاههای این استان ارسال شده است.
او افزود: جمع مرغ آماده طبخ ارسالی به تهران به ۲۰۹ هزار و ۳۷۵ کیلوگرم رسیده است. همچنین، بیش از ۱۱۴ هزارو ۵۷۰ قطعه مرغ زنده به کشتارگاههای تهران ارسال شده و مجموع گوشت مرغ ارسالی به این استان به ۴۶۱ هزار و ۴۲۹ کیلوگرم بالغ شده است.
جعفری گفت: در استان مازندران نیز بیش از ۴۱۷ هزار و ۶۴۷ کیلوگرم گوشت مرغ توزیع شده است. علاوه بر این، مرغ آماده طبخ از طریق فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش و گلستان نیز در سطح استان توزیع میشود.
او همچنین از ارسال بیش از ۶۴ هزار و ۳۵۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ به سایر استانها و ۲۹ هزار و ۵۰ قطعه مرغ زنده به استانها خبر داد.
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع سازمان با بیان اینکه این آمارها نشاندهنده افزایش چشمگیر عرضه مرغ به بازارهای کشور و بهبود وضعیت تامین این کالای اساسی در سطح ملی است، افزود: سازمان جهاد کشاورزی مازندران با همکاری کشتارگاههای استان، گامهای موثری در جهت تامین نیازهای داخلی و کاهش نگرانیهای موجود برداشته است.