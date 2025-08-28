فرماندار شهرستان جوین گفت: هر یک از نیروگاه‌های افتتاح شده با ظرفیت ۵ کیلووات و هزینه‌ای بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان احداث شده که در مجموع ۹ میلیارد ۴۵۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری انجام شده است و اجرای طرح های عمرانی و مخابراتی با اعتبار ۴۶ میلیارد تومان در جوین انجام شد.

علی‌اکبر آزادواری افزود: در هفته دولت، شاهد ارتقای چشمگیر زیرساخت‌های مخابراتی جوین با توسعه پهنای باند و اجرای طرح فیبر نوری در مناطق مختلف شهرستان بوده‌ایم. با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱ میلیارد تومان کلیه روستا‌های بخش بالا جوین به فناوری‌های جدید مجهز شده و ظرفیت پهنای باند در این مناطق تا ۱۰ گیگابیت بر ثانیه افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در هفته دولت، طرح های متعددی از جمله آسفالت و زیرسازی معابر شهری با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان و بازگشایی خیابان شهید خان محمد نقابی بعد از ۲۰ سال اجرا و بهره‌برداری شده است. همچنین، احداث ساختمان جدید آتش‌نشانی، جدول‌گذاری و کفپوش‌گذاری معابر و پارک مشاهیر از دیگر اقدامات شاخص این ایام بوده است.