رهبر حزب لیبرال دموکرات‌های انگلیس گفت: چون دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، نمی‌خواهد جنگ در غزه پایان یابد، میهمانی شاه انگلیس به مناسبت سفر رئیس جمهور آمریکا را تحریم می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "اد دیوی"، رهبر حزب لیبرال دموکرات‌های انگلیس در مقاله‌ای در روزنامه گاردین نوشت پذیرش دعوت شاه انگلیس، برای حضور در مراسم شام به مناسبت سفر دونالد ترامپ، خلاف سرشت وی است و وی در این مراسم شرکت نخواهد کرد.

وی در ادامه این مقاله می‌نویسد با حاضر نشدن در مراسم شامی که ترامپ در آن شرکت می‌کند، در صدد است پیامی قوی علیه سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا ارسال کند و می‌خواهد دولت‌های آمریکا و انگلیس، بحران غزه را متوقف کنند.

به نوشته "اد دیوی"، فقط یک نفر می‌تواند این بحران را پایان دهد که تاکنون نخواسته است از نفوذش در این باره استفاده کند، اما دونالد ترامپ ترجیح می‌دهد در ادعا‌هایی ساختگی و واهی، مدعی شود ۶ جنگ را در ۶ ماه نخست ریاست جمهوری اش، پایان داده است.

"اد دیوی"، در ادامه مقاله اش در روزنامه گاردین نوشت دونالد ترامپ می‌گوید فقط جنگ اوکراین از زمان روی کار آمدن دوباره وی باقی مانده است گویی جنگ در غزه را نمی‌بیند. وی می‌افزاید قرار است ۳ هفته دیگر، دونالد ترامپ برای دومین سفر رسمی به انگلیس بیاید و در کاخ ویندسور، میهمان شاه انگلیس باشد.

رهبر حزب لیبرال دموکرات‌های انگلیس در پایان این مقاله نوشت دونالد ترامپ و کایر استارمر، نخست وزیر انگلیس نمی‌توانند چشمانشان را بر بحران در غزه ببندند و تحریم مراسم شام شاه برای دونالد ترامپ، پیامی است تا دولت‌های آمریکا و انگلیس، به فکر پایان فاجعه در غزه باشند.

همزمان با خشم و نفرت افکار عمومی از بی عملی رهبران احزاب عمده برغم تعمیق جنایات هولناک اسراییل در غزه به عقیده تحلیل گران اکنون رهبران احزاب برای جلب نظر افکار عمومی و کاهش فشار افکار عمومی با وجود حمایت همه جانبه از اسرائیل گاهی به اقداماتی دست می‌زنند که گویی مخالف اسراییلند. حکومت انگلیس اعم از دولت و اغلب نمایندگان مجلس انگلیس از آغاز تهاجم رژیم اسراییل به غزه قوی‌ترین حمایت‌های سیاسی و تسلیحاتی و مالی را از رژیم صیهونیستی به عمل آورده‌اند؛ و به اذعان مجلس انگلیس تاکنون سیصد مجوز صدور سلاح برای اسراییل صادر شده است.