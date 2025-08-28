پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل گروه پتروپارس گفت: چاه نهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی با ظرفیت روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب گاز به خط لوله دریایی متصل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «حمیدرضا ثقفی» با اشاره به تکمیل عملیات حفاری و آمادهسازی چاه نهم سکوی B فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: این چاه در هفته جاری به بهرهبرداری میرسد و روزانه ۱۰۰ میلیون فوت مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده میشود. امیدواریم با این اقدام بتوانیم نقش مهمی در جبران ناترازی انرژی ایفا کنیم.
وی با اشاره به روند اجرای پروژه افزود: حفاری این چاه در طول ۱۲ روز متوالی جنگ تحمیلی بدون وقفه ادامه یافت و با وجود شرایط سخت و محدودیتهای فراوان، همکاران ما توانستند این چالش بزرگ را با موفقیت به پایان برسانند.
مدیرعامل گروه پتروپارس بیان کرد: در این مسیر، از حمایتها و همراهی کارفرمای طرح، شرکت نفت و گاز پارس، و همچنین تلاش پیمانکاران همکار در پروژه قدردانی میکنم که با همدلی و همکاری زمینه تحقق این دستاورد ملی را فراهم کردند.
ثبت میانگین توسعه هر چهار ماه یک چاه
در ادامه علی ندیران؛ مدیر طرح توسعه فاز یازده میدان مشترک پارس جنوبی در گروه پتروپارس درباره ویژگیهای فنی این دستاورد توضیح داد:چاه نهم سکوی B در عمق تقریبی چهار هزار و ۲۰۰ متر تکمیل شده است. عملیات حساس تمیزسازی و اسیدکاری در حال انجام است و این چاه پس از پایان مراحل تکمیلی، آماده اتصال به خط لوله دریایی خواهد شد.
وی با اشاره به روند توسعه چاههای فاز یازده گفت: چاه نهم سکوی B سومین چاهی است که طی یک سال گذشته حفاری و آماده بهرهبرداری شده است؛ به عبارتی، میانگین توسعه هر چهار ماه یک چاه در این مرحله به ثبت رسیده که نشاندهنده شتاب قابل توجه در اجرای طرحهای توسعهای است.
پس از خروج شرکتهای خارجی و بدعهدی در اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی، این پروژه در سال ۱۳۹۸ به گروه پتروپارس واگذار شد. متخصصان ایرانی با نصب سکوی دریایی در موقعیت SPD۱۱B، تنها در مدت ۴۵ روز نخستین جریان گاز این فاز را به پالایشگاه رساندند و رکوردی کمنظیر در تاریخ توسعه میدان مشترک پارس جنوبی ثبت کردند. اکنون نیز با تکمیل و بهرهبرداری از چاه نهم سکوی B، گروه پتروپارس گام تازهای در مسیر خودکفایی و افزایش ظرفیت تولید گاز کشور برداشته است.