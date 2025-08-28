به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، «احمد حمزه‌لو و بهروز فرزاد دو ورزشکار پارادوچرخه‌سواری ایران به همراه مازیار فرزاد (مربی) قرار بود عازم مسابقات پارادوچرخه سوار قهرمانی جهان در بلژیک شوند که به دلیل عدم صدور ویزا از سوی سفارت بلژیک این مسابقات را از دست دادند.»

احمد حمزه لو دوره قبل نیز مسابقات پارادوچرخه سواری قهرمانی آسیا در تایلند را به دلیل نداشتن کلاس‌بندی پزشکی از دست داد. او و بهروز فرزاد قرار بود روز چهارشنبه تاییدیه کلاس‌بندی بین‌المللی خود را دریافت و سپس مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کنند، اما نتوانستند عازم مسابقات شوند.