سردار زارع کمالی با اشاره به شرایط کنونی کشور، اصحاب رسانه را به پایبندی به اصول الهی و منویات رهبری در اطلاع رسانی دقیق و امیدآفرین فراخواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار حسین زارع کمالی در دیدار با اصحاب رسانه استان یزد، با تبیین مأموریت رسانه‌ای در شرایط حاضر، اظهار داشت: بهترین الگوی زندگی ما کلام الهی است و اگر آن را با دستورات حضرت آقا در خصوص نهج البلاغه دنبال کنیم، موفق خواهیم بود.

وی تحقیق و پرهیز از شتابزدگی را یکی از دستورات اصلی کلام الهی برشمرد و با اشاره به اهمیت سرعت و دقت در ارائه اخبار، افزود: این ویژگی با توجه به شرایط امروز، امری اساسی است.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد صداقت و دوری از تحریف را از دیگر اصول ضروری در مسیر اطلاع رسانی دقیق عنوان کرد و گفت: در کنار آن، حفظ کرامت انسانها، امانتداری در نقل قول، پرهیز از شایعه پراکنی و ایجاد اضطراب اجتماعی از دیگر دستورات الهی است که باید رعایت شود.

سردار زارع کمالی امیدآفرینی و آرامش بخشی به جامعه را نیز بسیار مهم دانست و تصریح کرد: با اتحاد و همدلی میتوانیم مأموریت خود را به خوبی انجام دهیم.

سردار زارع کمالی با اشاره به مفهوم جنگ روایتها، شرح وظیفه امروز اصحاب رسانه را شامل تحقیق، صداقت، امانتداری، امیدآفرینی، دشمن شناسی و حضور بهموقع در خط مقدم دانست و تأکید کرد: حضور به موقع رسانه و آگاهی بخشی امری اساسی است که در استان یزد شاهد آن بوده‌ایم.

وی با اشاره به نقش رسانه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: آرامش و آمادگی که در جامعه در آن دوره شاهد بودیم، به واسطه نقش مؤثر رسانه بود. امروز نیز رسانه نقش مهمی در ارتباط بین مردم و مسئولان با فرامین ولی امر مسلمین دارد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با بیان اینکه مهمترین عامل پیروزی دفاع مقدس اخیر، نقش اصحاب رسانه و روایت دقیق و سریع بود، خطاب به خبرنگاران گفت: رسالت بزرگی بر دوش شماست؛ همانگونه که شهدا در سنگر‌ها درخشیدند، شما نیز باید در جنگ روایت‌ها این نقش را به خوبی ایفا کنید.

سردار زارع کمالی در پایان، پرهیز از غیبت و پرده دری را نیز مهم خواند و گفت: نباید گذاشت آبروی افراد بازیچه دست افراد قرار گیرد. نقد منصفانه حق رسانه است و اگر نباشد، مطمئناً عیب‌ها برطرف نمی‌شود. ما در این مسیر باید به خوبی عمل کرده و در برابر فشار‌ها و تهدید‌ها نیز ایستادگی کنیم.