به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره مخابرات شهرستان عباس‌آباد گفت: در آیینی رسمی به مناسبت هفته دولت، سایت تلفن همراه روستای یالبندان بخش کلار شهرستان عباس‌آباد با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان افتتاح شد.

اسماعیلی اعلام کرد: سایت جدید با اعتباری بالغ بر ۸۵ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسیده و نقش مهمی در بهبود کیفیت ارتباطات تلفن همراه در منطقه دارد.

وی افزود: با راه‌اندازی این دکل، مشکل آنتن‌دهی در چهار روستای اطراف و بخش‌هایی از منطقه کلارآباد برطرف شده است. دکل جدید به فناوری‌های ۲G، ۳G و ۴G مجهز بوده و با استفاده از باتری‌های پیشرفته، توانایی پشتیبانی تا چهار ساعت در زمان قطعی برق را داراست.

رئیس اداره مخابرات شهرستان عباس‌آباد همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد سایت تلفن همراه در پنج نقطه دیگر شهرستان خبر داد و گفت: مراحل تملک زمین این پروژه‌ها در حال انجام است و با همکاری مدیران استانی، به‌زودی وارد مرحله اجرایی خواهند شد.