مدیرکل پست استان بوشهر گفت: این اداره با هدف تقویت بازار محصولات کشاورزی و حمایت از تولید کنندگان بومی روزانه بیش از یک تن خرما را به سراسر کشور ارسال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ جهانشیر بارگاهی بیان کرد: خرما، محصول استراتژیک و ارزشمند استان بوشهر است که علاوه بر اهمیت جایگاه اقتصادی آن در مباحث فرهنگی و تغذیهای مردم حائز اهمیت است.
وی افزود: این محصول برای مردم استان بوشهر نمادی از برکت، تلاش و فرهنگ کهن این سرزمین است و در همین راستا اداره کل پست با ارائه خدمات گسترده و مطمئن، نقش خود را در حمایت از محصولات بومی و صنایع محلی ایفا میکند.
بارگاهی ادامه داد: این نهاد با تحویل و ارسال محصولات حصیری تولیدشده در روستاهای استان بوشهر، به کوتاهتر شدن زنجیره تولید تا مصرف و پایداری مشاغل روستایی کمک میکند.
وی گفت: فرآوردههای خرما شامل خمیر، شکلاتی، ارده و شیره با کمک شبکه گسترده پست به سراسر کشور ارسال میشوند.
بارگاهی اضافه کرد: اداره پست استان بوشهر همواره حامی وهمراه تولیدکنندگان محلی است و در این مسیر از هیچ کمکی دریغ نمیکند.