به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سعید رضوانی گفت: در راستای رفاه زندگی عشایر، تعدادی پنل خورشیدی از شرکت توانیر در اختیار عشایر واجد شرایط شهرستان قرار خواهد گرفت که با پیگیری‌های انجام شده، تمامی عشایر از نعمت روشنایی برخوردار خواهند شد.

او با اشاره به خدمت‌رسانی به جامعه عشایر با توجه به موج بی سابقه گرما و بحران خشکسالی، افزود: آبرسانی سیار عشایر از تیر آغاز شده است و تا آبان امسال ادامه دارد، ضمن اینکه آب مورد نیاز عشایر با مساعدت اداره آب و فاضلاب شهرستان تویسرکان تأمین می‌شود.

رضوانی تأکید کرد: اداره امور عشایر استان همدان با بکارگیری هشت دستگاه کامیون تانکردار، به شکل روزانه در حال اجرای آبرسانی سیار به عشایر در سطح استان است.

او تصریح کرد: دو دستگاه کامیون آبرسان با ظرفیت ۱۴هزار و ۱۲ هزار لیتر در شهرستان تویسرکان پیش‌بینی شده است که روزانه برای ۷۵ خانوار عشایری مستقر در این شهرستان آبرسانی انجام می‌دهند.

رضوانی گفت: با همکاری راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تویسرکان نیز یک کامیون با ظرفیت ۱۸ هزار لیتر در اختیار عشایر قرار می‌گیرد.

او تأکید کرد: شهرستان تویسرکان دارای ۱۲۰۰ خانوار عشایر بوده که در پنج سامانه عرفی شهرستان مستقر هستند.

این مسئول افزود: از این تعداد خانوار عشایر، ۷۵ خانوار آبرسانی سیار می‌شوند، ضمن اینکه مابقی یا از شهرستان خارج شدند و یا در مناطق اسکان خود مستقر هستند.