به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد حسن باقری شکیب با اشاره به اینکه از نظر دمایی، تغییرات محسوسی نداریم، افزود: ثبات نسبی را در دما‌های طی روز‌های آینده استان شاهد خواهیم بود، هرچند که دما‌های طول روز یک تا دو درجه سانتیگراد خنک‌تر می‌شود.

او تصریح کرد: با توجه به آخرین خروجی مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان طی روز‌های آینده عمدتاً صاف و آفتابی بوده، در ساعات بعد از ظهر وزش موقت باد و برخی ساعات غبار رقیق را خواهیم داشت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: روز گذشته بیشینه دما از اسدآباد با ۳۹ درجه سانتیگراد و صبح امروز دمای کمینه از بهار با ۹ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

محمد حسن باقری شکیب افزود: دمای هوای همدان در ۲۴ ساعت گذشته بین ۳۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.