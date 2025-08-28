به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلال ملکی گفت: ساعت ۱۱:۰۲ دقیقه، حادثه آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی واقع در طبقه چهارم یک مجتمع ۵ طبقه ۳۰ واحدی در محله مشیریه، خیابان شیرازی به مرکز فرماندهی آتش‌نشانی گزارش شد که بلافاصله پس از اعلام حادثه، ۲ ایستگاه آتش‌نشانی با امکانات کامل از جمله نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: آتش‌نشانان پس از رسیدن به محل حادثه، مشاهده کردند که آتش از قسمت اتاق خواب واحد مسکونی آغاز شده و به سرعت در حال سرایت به سایر بخش‌های ساختمان است. حجم زیادی از دود فضای طبقات را فرا گرفته بود و خطر جدی ساکنان را تهدید می‌کرد.

وی افزود: آتش‌نشانان با سرعت و دقت بالا، اقدام به نجات افراد گرفتار در ساختمان کردند. ابتدا پنج نفر از ساکنان که به طبقات پایین‌تر منتقل شده بودند، به سطح پشت‌بام منتقل شدند و سپس سایر افراد از جمله سه نفر داخل همان واحد و دو نفر در واحد مجاور، با احتیاط کامل به بیرون از ساختمان منتقل شدند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: در نهایت، ۹ نفر از ساکنان این ساختمان از جمله چند کودک، به سلامت از محل حادثه خارج شدند و آتش‌نشانان با سرعت عمل خود توانستند آتش را خاموش کرده و از گسترش آن به سایر واحد‌ها جلوگیری کنند.

وی در پایان اعلام کرد: عملیات ایمن‌سازی و تخلیه دود پس از خاموش کردن آتش ادامه یافت و در ساعت ۱۲:۰۲ دقیقه عملیات به پایان رسید. خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.