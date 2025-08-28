پخش زنده
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی وامام جمعه ارومیه گفت: انسجام و وحدت موجود در استان مثال زدنی است و باید همه برای حفظ وتقویت آن تلاش کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حجت السلام والمسلمین سید مهدی قریشی در جلسه شورای اداری استان که با حضور وزیر ارتباطات وفناوری اطلاعات برگزار شد گفت: انسجام و وحدت در استان مثال زدنی است و باید همه به ویژه مدیران برای حفظ وتقویت آن تلاش کنیم، هرکسی اختلاف افکنی کند در مسیر دشمن قرار دارد.
وی در ادامه گفت: براساس آموزههای دینی همه انسانها در روز قیامت مسئول خواهند بود ومورد بازخواست قرار خواهند گرفت، یکی از نعمات بزرگ خداوند به شمامسئولان نعمت مدیریت است، هر مسئولی در حیطه مدیریت خودش مسئول است و باید دقت کند که با این نعمت چگونه رفتار میکند وبه چه میزان قدردان این نعمت است.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی همچنین گفت: این مسئولیتها نعمت خداوند است که اگر به مسئولیت خود درست عمل کنید و در مسیر الهی باشید به بهشت الهی دست خواهید یافت، اما اگر به وظایف خودتان درست عمل نکردید و مردم را رنجاندید روز قیامت سختی در پیش دارید و عذاب الهی در انتظار شماست.
وی در پایان گفت: اگر فکر میکنید توان این مسئولیت بزرگ را ندارید ونمی توانید به مردم خدمت کنید بهترین راه کنار کشیدن است تا از عذاب الهی در امان باشید.