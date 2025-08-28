به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت:ایر طرح امروز با حضور معاون هماهنگی و عمرانی استانداری خراسان رضوی، مدیر کل بحران استانداری خراسان رضوی، نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه معزز شهرستان سرخس و فرماندار و مسئولین شهرستان سرخس پس از سال‌ها به بهره‌برداری رسید.

مجید بیکی افزود: امید است بهره‌برداری از این طرح عایدات خوبی برای مردم شهرستان داشته باشد تا بتوانند از آب سالم و با کیفیتی برخوردار شوند پیش بینی شده و نگاه به سمتی است که همه دست به دست هم داده‌اند تا سرخس را در مسیر توسعه و جایگاه واقعی خود قرار دهند.

وی ادامه داد: با توجه به طولانی شدن عملیات لوله گذاری وهمچنین کمبود بارندگی وکاهش شدید آب سد در بازنگری پروژه تصمیم برآن شد به چاه‌های آب شرب روستای سنگر متصل شود که این پروژه امروز پس از سال‌ها به دوچاه آب باکیفیت متصل ودر شبکه تزریق شد.

فرماندار سرخس گفت: سرخس به لحاظ کمی مشکل آب ندارد، اما در بحث کیفی عمده مشکل است که آب این چاه‌ها بر کیفیت آب شرب می‌افزاید.

مجید بیکی افزود: چاه‌های بهره برداری شده با ظرفیت ۷۵ لیتر بر ثانیه در مجموع ۱۳۵ لیتر آب با کیفیت تری را در شبکه توزیع قرار داده، اما امیدواریم تغییرات اقلیمی و خشکسالی به پایان خود رسیده و سال جاری بارندگی‌های بهتری داشته باشیم.



وی ادامه داد: گام اول را محکم برداشتیم و برای مردم در مسیر توسعه حرکت کردیم.