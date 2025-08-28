پخش زنده
بیش از دو هزار کودک در فرانسه به دلیل نبود ظرفیت در مراکز اسکان اضطراری، شبها را در خیابانها سپری میکنند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری فرانسه، بیش از دو هزار کودک در فرانسه به دلیل نبود ظرفیت در مراکز اسکان اضطراری، شبها را در خیابانها سپری میکنند؛ آماری که طی چند سال گذشته بهطور چشمگیری افزایش یافته و باعث هشدار جدی سازمانهای مدنی شده است.
این نهادها از دولت خواستند هرچه سریعتر اقدام کند. ناتالی لاتور، مدیر فدراسیون همبستگی (FAS)، روز پنجشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد «ما شاهد بدتر شدن خاموش و نگرانکننده شرایط هستیم».
بر اساس گزارش منتشرشده از سوی یونیسف فرانسه و فدراسیون همبستگی، در شب ۱۸ تا ۱۹ اوت، دستکم ۲،۱۵۹ کودک از جمله ۵۰۳ کودک زیر سه سال، پس از تماس والدینشان با شماره اضطراری ۱۱۵ (برای بیخانمانها) بدون هیچگونه راهحلی برای اسکان باقی ماندند. این رقم نسبت به سال گذشته ۶ درصد و نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود ۳۰ درصد افزایش نشان میدهد.
کودکان بیخانمان در سراسر فرانسه بهویژه در مناطق ایل-دو-فرانس، اوورنی-رون-آلپ و اکسیتانی حضور دارند. یکی از این کودکان، جَیِد ۱۱ ساله است که پنج سال پیش وارد فرانسه شد. او مدت طولانی به همراه والدین و دو خواهر کوچکش در خیابانهای لیون زندگی کرده است. او میگوید: «روی تکههای مقوا میخوابیدیم. خوابم نمیبرد، چون میترسیدم به ما حمله شود.» برای رفتن به مدرسه نیز «امکان دوش گرفتن نداشتم، فقط میتوانستم دستهایم را در آبخوریها بشویم».
در دو ماه اخیر، خانواده او با کمک انجمن "هرگز بدون سقف" در یک خانه اسکان یافتهاند. اما جَیِد که امسال وارد مقطع ششم میشود، هنوز فراموش نکرده است که تکالیفش بعضی شبها زیر باران خیس میشد و از «شرمساری» این وضعیت که حتی به دوستانش هم نگفته بود، رنج میبرد. ب
ه گفته ژولیت مورتین، عضو همین انجمن، کودکانی که تجربه خیابانخوابی دارند اغلب با پیامدهایی همچون «عقبماندگی تحصیلی»، «ترک تحصیل» و «مشکلات جسمی» روبهرو میشوند. به باور انجمنها، افزایش شمار کودکان بیخانمان به دلایل متعددی برمیگردد که مهمترین آنها، اشباع ظرفیت مراکز اسکان اضطراری در کنار بحران مسکن است. به گفته ادلین هازان، رئیس یونیسف فرانسه: «فقر رو به افزایش است، اخراجها بیشتر شده و این امر با برخی قوانین اخیر تسهیل شده است. از سوی دیگر، ساخت مسکن اجتماعی کافی انجام نمیشود.»
یونیسف فرانسه و فدراسیون همبستگی همچنین تأکید کردند آمار موجود حتی کمتر از واقعیت است؛ چرا که خانوادههایی که از تماس با ۱۱۵ ناامید شدهاند یا در آلونکها و سکونتگاههای غیررسمی زندگی میکنند، در آمار لحاظ نشدهاند. همچنین، کودکان مهاجر بدون همراه نیز در این آمار محاسبه نشدهاند. به گفته مانوئل دومرگ، سخنگوی جمعیت انجمنهای مسکن: «دولت اقدام کافی انجام نمیدهد.» این انجمنها از مقامات خواستند طبق قانون، اصل «پذیرش بیقید و شرط افراد در شرایط اضطرار» را رعایت کنند. پیشتر، در پایان سال ۲۰۲۴، دیوان محاسبات فرانسه اعلام کرده بود دولت در اجرای سیاستهای مربوط به اسکان بیخانمانها و پناهجویان «بهدرستی عمل نکرده است».
در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز گزارش مشترک سه نهاد نظارتی هشدار داد برنامه اسکان اضطراری فرانسه دچار کمبود مزمن بودجه و ضعف مدیریتی است.
طبق آمار وزارت مسکن فرانسه، این برنامه در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۳ میلیارد یورو بودجه برای ۲۰۳ هزار مکان اقامتی اختصاص داد؛ ظرفیتی که از سال ۲۰۲۱ ثابت مانده است. با این حال، وزارتخانه تأکید کرده که «با وجود فشارهای مالی، این ظرفیت حفظ شده است». همچنین دولت از استانداران خواسته است افراد «گرفتار در سیستم اسکان اضطراری» را شناسایی کنند؛ یعنی کسانی که «به دلیل نداشتن مدارک لازم نمیتوانند برای مسکن اجتماعی درخواست دهند».