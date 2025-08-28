امروز: -
صدای حقیقت هرگز خاموش نمی شود

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶- ۱۶:۲۰
خبرهای مرتبط

آمار شهدای جنگ غزه به ۶۲ هزار و ۸۹۵ نفر رسید

رژیم صهیونی از اوایل آگوست ۱۵۰۰ ساختمان مسکونی غزه را تخریب کرد

به آتش کشیده شدن خانه فلسطینی‌ها در شمال غزه

برچسب ها: غزه ، رژیم صهیونیستی ، شهادت خبرنگار
