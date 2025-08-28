به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرح‌ها شامل اجرای آسفالت معابر در روستا‌های کله‌رش، چهریق و هرکیان و همچنین ۴۲ روستای بخش کوهسار است. علاوه بر این، ۷ طرح عمران روستایی دیگر در روستا‌های همین بخش و نیز گازرسانی به دو روستای همت‌آباد و جاندار به پایان رسیده است.

حقیقی، بخشدار کوهسار سلماس، در آیین افتتاح این پروژه‌ها گفت: برای اجرای مجموع این طرح‌ها بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.