با حضور جمعی از مسئولان ، ۵۰ طرح عمرانی در روستاهای شهرستان سلماس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ این طرحها شامل اجرای آسفالت معابر در روستاهای کلهرش، چهریق و هرکیان و همچنین ۴۲ روستای بخش کوهسار است. علاوه بر این، ۷ طرح عمران روستایی دیگر در روستاهای همین بخش و نیز گازرسانی به دو روستای همتآباد و جاندار به پایان رسیده است.
حقیقی، بخشدار کوهسار سلماس، در آیین افتتاح این پروژهها گفت: برای اجرای مجموع این طرحها بیش از ۵۰ میلیارد تومان هزینه شده است.