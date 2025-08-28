به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در شهرستان ملایر: بهره برداری از زمین چمن مصنوعی مینی‌فوتبال روستای دهنو علی‌آباد با ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار، بهره برداری از مخزن آب آشامیدنی روستای دهنو علی‌آباد با اعتبار ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

در شهرستان اسدآباد: بهره برداری از واحد پرورش مرغ گوشتی با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، بهره برداری مرحله سوم بلوار شهر پالیز با اعتبار ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مقام سازی مسکن روستایی و بهسازی روستای وندر آباد با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و بهره برداری از سامانه آبیاری قطره‌ای زمین‌های کشاورزی با اعتبار ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان

در شهرستان کبودراهنگ: بهره برداری از کنار گذر شیرین سو در محور کبودراهنگ- قیدار با اعتبار چهل میلیارد تومان، آسفالت معابر و ورودی شهر شیرین سو با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان، بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال روستای بشیک تپه با ۳ میلیارد و پانصد میلیون تومان اعتبار، بهره‌برداری از مسکن مددجوی در روستای بشیک تپه با اعتباری بیش از ۴۰۰ میلیون تومان، بهره‌برداری از دکل بی تی اس اینترنت پرسرعت روستای قادراباد با اعتباری بیش از شش میلیارد تومان، بهره برداری از آموزشگاه ۶ کلاسه جابرابن حیان روستای اقکند با اعتبار ۹ میلیار و ششصد میلیون تومان و آغاز عملیات اجرایی ساخت مدرسه ۷ کلاسه شهید فولادی روستای باباخنجر با اعتبار پانزده میلیارد تومان

در شهرستان تویسرکان: بهره برداری همزمان ۵۵ واحد مسکن روستایی، بهره برداری طرح‌های بهسازی در ۴ روستای امامزاده زید، باباپیر، باباپیرعلی و جعفریه و بهر برداری از ۹ واحد طرح نهضت ملی مسکن، روکش آسفالت محور جوکار- تویسرکان- کنگاور و محور فرسفج -خیرآباد با ۵۲ میلیارد تومان اعتبار، بهره برداری ۹ طرح مرتبط با صنعت برق، از جمله توسعه و ساخت شبکه شهری و روستایی، نصب، انشعاب و تعویض کنتور و روشنایی معابر در شهر و روستا، با مجموع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار، بهره برداری از مرحله دوم طرح توسعه و بازسازی بوستان طبیعی کمربسته سرکان شامل جداره سازی، محوطه سازی و بازسازی میدان امام حسین و همچنین رونمایی از یک دستگاه لودر و یک کامیونت در مجموع با ۱۵ میلیارد و دویست میلیون تومان اعتبار

در شهرستان نهاوند: افتتاح گلخانه، سبزی وصفی روستای گرچغا خزل به مساحت ۱ و نیم هکتار با سرمایه‌گذاری ۲۵ میلیارد تومان، ساماندهی مسیل‌های نهاوند به طول ۳۰۰۰ متر با اعتبار ۷۰ میلیارد تومان

افتتاح همزمان آسفالت روستای راوند و اجرای طرح بهسازی و روکش آسفالت در ۲۱ روستا با ۶۰ میلیارد تومان اعتبار