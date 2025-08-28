



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان فیروزه گفت: همزمان با پنجمین روز از هفته دولت ساختمان مرکز خدمات جامع سلامت شهر همت آباد پس از گذشت دوسال با حضور معاون وزیر بهداشت درمان به بهره برداری رسید.

محمداسماعیل نصرآبادی افزود: افتتاح و بهره برداری از طرح نصب دوربین پایش تصویری و پلاک خوان در روستا‌های کَفکی، اقبالیه، بَحرود، گلستان، معتمدیه، کلاته شوری و بهره برداری از طرح نیروگاه خورشیدی خانواده‌های زیر پوشش کمیته امداد با مشارکت بنیاد علوی در روستای کَفکی آغاز شد.

وی ادامه داد: افتتاح همزمان ۲۷ طرح ساخت مسکن روستایی بنیاد مسکن در سطح شهرستان و روستای اقبالیه و افتتاح پارک و فضای سبز و طرح آسفالت معابر روستایی در روستای بُزقوچان از طرح‌های امروز هفته دولت بود.

نصرآبادی گفت: آغاز بهره برداری از فاز جدید طرح برق رسانی به شهرک صنعتی کمال الملک و افتتاح طرح آبیاری قطره‌ای مرزعه تاکستان انگور در روستای گل دره از طرح‌های امروز هفته دولت در فیروزه بود؛ که با حضور مردم و مسؤلان به بهره برداری رسید.

وی افزود: برای بهره برداری و افتتاح‌ها این طرح‌ها در مجموع ۶۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.