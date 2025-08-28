به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید درویشی در مراسم افتتاح طرح‌های پنجمین روز از هفته دولت گفت: ناحیه صنعتی ۲ قهاوند در فضایی به وسعت ۲۲۰ متر مربع تامین زمین شده است و عملیات اجرایی امروز آغاز می‌شود.

او افزود: این شهرک صنعتی با سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد تومانی و اشتغالزایی ۱۰ هزار نفر ایجاد شده است.

فرماندار همدان تأکید کرد: ۱۱۱ طرح با اعتبار بیش از ۴۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به مناسبت هفته دولت در این شهرستان در حال بهره برداری و یا کلنگ زنی است.

درویشی تصریح کرد: ۹۹ طرح شهرستان با اعتبار بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال یا یک همت در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد و ۱۲طرح هم با اعتبار ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال یا حدود سه همت در شهرستان همدان در هفته دولت افتتاح گلنگ زنی می‌شوند.

حمیدرضا حاج بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم گفت: توسعه شهرک‌های صنعتی همدان، از هزار هکتار به ۲ هزار هکتار گامی بزرگ در زمینه تامین زیرساخت‌ها برای سرمایه گذاری است.

عباس صوفی دیگر نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم از تامین امکانات و مقدمات برای جذب سرمایه گذاران در منطقه خبر داد و گفت: با تامین برق شهرک‌های صنعتی و افزودن نیروگاه ۴۰ مگاواتی زمینه را برای سرمایه گذاری‌های جدید در شهرستان و تداوم فعالیت واحد‌های صنعتی فراهم کرده‌ایم.

امام جمعه قهاوند هم در این مراسم گفت: دشمن از پیشرفت‌ها، تولید، کار آفرینی و خود اتکایی کشور ما می‌ترسد.

حجت الاسلام امیدی افزود: هر فعالیتی در جهت پویایی کشور و افزایش توان تولید، خدمتی ماندگار به شمار می‌رود.

مدیرکل شرکت‌های های صنعتی استان همدان هم گفت: عمده طرح‌های صنعتی ما در زمینه زیرساخت است و به رفع موانع تولید و رونق اقتصادی استان کمک می‌کند.

مصطفی حقیقی افزود: ما به تازگی هزار هکتار را به توسعه اراضی شهرک‌های صنعتی استان اضافه کرده‌ایم و رتبه نخست کشور را در این زمینه داریم.



