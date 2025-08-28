پخش زنده
به مناسبت هفته دولت، جمعی از آزادگان سرافراز شهرستان سرخس با فرماندار این شهرستان، دیدار و گفتوگو کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران، آزادگان را «نماد صبر و استقامت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» توصیف کرد و گفت: آنچه ما امروز در مسیر خدمت انجام میدهیم، در برابر رشادتها و ایثار این عزیزان ناچیز است. ما باید تمام تلاش خود را به کار گیریم تا شرایط شایستهای برای زندگی مردم فراهم شود تا در برابرخون شهدا و آزادگان شرمنده نباشیم.
مهندس بیکی افزود: شهدا، ایثارگران و آزادگان با ایثار و فداکاری خود، معیار خدمت را بسیار بالا بردهاند و هیچکس نمیتواند جایگاه والای آنان را جایگزین کند. خاطرات تلخ این عزیزان که با بیانی شیرین روایت میشود، نشاندهنده روحیه خدمت بیمنت و ایثارگری آنان است.
وی ادامه داد: این شهرستان ۲۴ آزاده سرافراز دارد، آزادگان سرمایههای معنوی کشور هستند و باید همواره برای تجلیل، تکریم و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنها تلاش کنیم.