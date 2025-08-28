همزمان با هفته دولت، چند طرح عمرانی -خدماتی در آران و بیدگل و بادورد به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار شهرستان آران و بیدگل در آیین افتتاح سه طرح کشاورزی در این شهرستان گفت: این طرح‌ها در حوزه‌های مدیریت منابع آب، صنایع تبدیلی و زیرساخت‌های اداری با مجموع سرمایه‌گذاری ۳۵۶ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

یوسفیان افزود: طرح لوله‌گذاری و اصلاح الگوی مصرف آب با حمایت بنیاد علوی در ۱۰۰ هکتار از باغ‌های پسته بخش کویرات با ۱۵۰ میلیارد ریال هزینه، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف آب، کیفیت محصول و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

وی، همچنین افتتاح یک واحد تولید مواد لبنی در این شهرستان با ۲۰۰ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید ۳۰۰۰ تن فرآورده لبنی را گامی مهم در جهت تأمین امنیت غذایی و رونق اقتصادی شهرستان دانست و بر نقش این واحد‌ها در فعال‌سازی چرخه اقتصادی تأکید کرد.

فرماندار شهرستان آران و بیدگل ادامه داد: افتتاح سالن جلسات شهدای جهادگر مدیریت جهاد کشاورزی با ظرفیت ۸۰ نفر در مساحت ۱۰۰ متر مربع با ۶.۵ میلیارد ریال هزینه، نیز به عنوان یکی از زیرساخت‌های حمایتی برای پیشبرد امور مدیریتی و تخصصی در بخش کشاورزی است.

بخشدار بادرود نیز از افتتاح چند طرح عمرانی در این بخش خبر داد و گفت: یادمان شهدای گمنام با مساحت ۲۲ مترمربع و به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال، آسفالت خیابان امام حسین (ع) و خیابان کریم اهل بیت (ع) با مساحت ۱۲۰۰۰ متر مربع و ۳۸ میلیارد ریال هزینه، آسفالت کوچه شهید صیاد، شهید محمودی و شهید مطهری با مساحت ۳۵۰۰ مترمربع با هشت میلیارد۴۵۰ میلیون ریال هزینه، بهسازی غسالخانه گلزار شهدا با مساحت ۵۵ مترمربع و ارزش چهار میلیارد ریال در شهر خالدآباد از جمله این طرح‌ها است.

حسنعلی صفاری افزود: آسفالت شهرک امام حسن روستای ده آباد به مساحت ۱۰ هزار مترمربع و ۴۲ میلیارد ریال هزینه و ۸۵۰ متر پیاده روسازی و بلوک فرش و ۸۰۰ متر جدول گذاری بلوار امام حسین (ع) روستای فمی با ۱۵ میلیارد ریال هزینه نیز از دیگر طرح‌هایی بود که به بهره برداری رسید.

وی گفت: برق رسانی به گلخانه‌های روستای عباس آباد به ارزش حدود ۷ میلیارد ریال، گازرسانی با هزینه ۲۴۰۰ میلیون ریال به طول ۲ کیلومتر، جدول‌گذاری، زیرسازی و آسفالت خیابان گلزار این روستا به ارزش ۹ میلیارد ریال از دیگر طرح‌های هفته دولت در منطقه بادرود بود.