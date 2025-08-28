رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان برای رفع نقاط حادثه‌خیز وتعریض جاده ارومیه به اشنویه ضرب الاجلی دو ماه صادر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی به همراه مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از نقاط حادثه‌خیز جاده ارومیه به اشنویه از جمله گردنه گرکاشان بازدید کردند.

این بازدید با توجه ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌های استان از جمله جاده ارومیه به اشنویه و لزوم کاهش تصادفات فوتی و جرحی انجام شد.

در این بازدیدکه مدیران اجرایی دستگاه‌های متولی و فرماندهان پلیس راه نیز حضور داشتند برلزوم تامین امنیت جاده‌ای تاکید و دستورهای لازم در این مورد صادر شد.

از جمله دستوراتی که در جریان این بازدید میدانی صادر گردید

در این بازدید براساس دستور رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی و دادستان مرکز استان برای تامین مصالح مورد نیاز پیمانکار برای اتمام تعریض ۴ کیلومتری بخشی از این جاده ظرف حداکثر ۲ ماه و بررسی راه و شهرسازی برای رفع نقطه حادثه خیز ۷۰۰ متری گردنه خورشید ظرف ۲۰ روز و تامین اعتبار لازم آن از محل اعتبارات استانی و ملی زمان مقرر شد.

عتباتی افزود: اصلاح نقاط حادثه‌خیز جاده‌ها از این جهت ضرورت دارد که منجر به کاهش چشمگیر آمار تصادفات جاده‌ای، تلفات و خسارات مالی می‌شود.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در این زمینه از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است و با اقدامات مختلفی مانند بهسازی آسفالت، نصب علائم ایمنی، ایجاد نقاط امن و استفاده از جداکننده‌ها قابل انجام است.