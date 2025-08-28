امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

آئین افتتاح پروژه‌های صنعت برق

پروژه‌های مهم صنعت برق و نیروگاه خورشیدی تهران، پنجشنبه ۶ شهریور ۱۴۰۴ با حضور عباس علی آبادی وزیر نیرو در شرکت برق منطقه ای تهران افتتاح شد.
عکاس :زهرا صباغی
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ - ۱۹:۵۲
برچسب ها: صنعت‌برق ، نیروگاه خورشیدی ، عباس علی آبادی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 