همزمان با هفته دولت چند طرح بهداشتی، درمانی با حضور معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دشتستان به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ اقامتگاه ۱۶ واحدی پزشکان بیمارستان شهید گنجی برازجان با حضور دکتر شاهین آخوندزاده به بهرهبرداری رسید.
این طرح با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان و در زمینی به مساحت هزار و ۲۰۰ مترمربع اجرا شده است.
اقامتگاه پزشکان بیمارستان شهید گنجی برازجان در قالب ۱۶ واحد مسکونی در واحدهای ۶۰ متری و ۸۰ متری طراحی و ساخته شده است.
این واحدها برای اسکان و بیتوته پزشکان بهویژه پزشکان متخصص غیربومی اختصاص یافتهاند. ساخت این اقامتگاه به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در جهت جلب رضایتمندی و ماندگاری نیروی انسانی بهویژه پزشکان در نظر گرفته شده است.
همچنین بخش جدید مراقبتهای ویژه بیمارستان شهید گنجی برازجان با حضور معاون وزیر بهداشت به بهرهبرداری رسید.
این طرح با اعتباری بیش از ۸۰ میلیارد تومان و در مساحتی حدود هزار و ۲۰۰ مترمربع اجرا شده است.
بخش توسعهیافته اورژانس این بیمارستان با افزودن ۳۰ تخت جدید، ظرفیت کلی بخش اورژانس را به ۶۰ تخت افزایش داده است.
این بخش در دو طبقه و با اتصال از طریق یک راهرو به بخش اورژانس قبلی طراحی شده است، تجهیزات این طرح به همت هیئتامنای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تأمین اعتبارشده است.
افتتاح بخش توسعه اورژانس بیمارستان شهید گنجی برازجان نهتنها دسترسی به خدمات اورژانسی را بهبود میبخشد بلکه نماد همکاری بین سطوح مختلف حکومتی و محلی در راستای تحقق اهداف سلامت ملی و عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی است.
ساختمان جدید مرکز خدمات جامع سلامت آبپخش هم در شهرستان دشتستان به بهرهبرداری رسید.
این مرکز با زیربنای هزار و۳۰۰ مترمربع در دوطبقه و بااعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان ساخته شده است. شهر آبپخش با جمعیتی حدود ۲۶ هزار نفر، همراه با ۳ خانه بهداشت، ۴ پایگاه سلامت ضمیمه و غیر ضمیمه و ۴ روستای اقماری تحت پوشش این مرکز قرار میگیرند.
در این مرکز ۴۶ نفر در واحدهای مختلفی همچون واحد سلامت خانواده، مبارزه با بیماریها، بهداشت محیط، دندانپزشکی، آزمایشگاه، داروخانه بخش بستری سرپایی مردان و زنان، دو مطب پزشکی مشغول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مراجعان و تمامی گروههای سنی هستند.
افتتاح این مرکز گامی مهم در راستای ارتقای دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی در منطقه دشتستان محسوب میشود. این طرح بخشی از مجموعه طرحهای بهداشتی و درمانی است که در هفته دولت در این شهرستان به بهرهبرداری رسیده است.