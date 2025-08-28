در هفته دولت، پروژهای عمرانی، خدماتی و زیرساختی با مجموع اعتباری بالغ بر ۱۱۵ میلیارد تومان در بخش مرکزی و سلامی شهرستان خواف به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان خواف گفت: در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، نیروگاه خورشیدی قنات نوده بخش مرکزی با سرمایه‌گذاری ۸ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که نقشی مهم در توسعه پایدار و تأمین انرژی پاک ایفا خواهد کرد.

مهدی آسیایی افزود: در بخش خدمات شهری نیز ساختمان شهرداری سلامی به همراه ماشین‌آلات سبک و سنگین با اعتباری معادل ۳۸ میلیارد تومان افتتاح شد و همچنین طرح های متمرکز شهرداری سده با اعتبار بیش از ۳۲ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید که در بهبود مدیریت شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان اثرگذار خواهد بود.

وی ادامه داد: ۶۵۰۰ مترمربع آسفالت معابر روستای نصرآباد با اعتبار ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید و در بخش محرومیت‌زدایی نیز واحد مسکن مددجوی کمیته امداد در روستای عباس‌آباد با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان تحویل شد.

فرماندار خواف گفت: در بخش زیرساخت‌های برق نیز طرح های متمرکز اداره برق بخش سلامی با مجموع اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان افتتاح گردید که موجب افزایش پایداری شبکه و بهبود خدمات‌رسانی به مردم خواهد شد.

آسیایی با بیان اینکه این طرح‌ها با پیگیری دکتر توکلی نماینده مردم در مجلس و با هدف توسعه متوازن، محرومیت‌زدایی و ارتقای زیرساخت‌های شهری و روستایی اجرا شده است،افزود: خدمت صادقانه به مردم، مهم‌ترین رسالت دولت است و تداوم این مسیر در گرو همکاری مسئولان و همراهی مردم شریف شهرستان خواف خواهد بود.