به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نقشبندی با بیان اینکه این پروژه‌ها در بخش‌های آب و خاک، صنایع کشاورزی، باغبانی و گلخانه، دام، تعاون روستایی، منابع طبیعی و آبخیزداری، طیور و شیلات است افزود: بهره‌برداری از این طرح‌ها بیش از هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در راستای برنامه‌های توسعه‌ای دولت و با هدف حمایت از بخش کشاورزی و ارتقای سطح زندگی روستاییان به بهره‌برداری می‌رسد گفت: با بهبود زیر ساخت‌ها و فناوری‌های جدید، تولید محصولات کشاورزی در استان افزایش یابد.

دو طرح عمده در حوزه دام و طیور و گلخانه با سرمایه گذاری بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری در این هفته افتتاح و به بهره برداری می‌رسد.