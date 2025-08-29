افتتاح ۳۶ طرح حوزه کشاورزی در استان بوشهر
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از افتتاح ۳۶ طرح کشاورزی با اعتبار بیشاز یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی بحرانی بیان کرد: همزمان با هفته دولت ۳۶ طرح کلیدی در بخش کشاورزی استان که با مجموع اعتبار یکهزار و ۳۴۱ میلیارد تومان اجرا شدهاند به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی افزود: این طرحها نقش اساسی در اشتغالزایی، امنیت غذایی و توسعه پایدار استان بوشهر دارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: تعداد طرح عمرانی افتتاحیه به ۲۱ طرح و طرحهای اقتصادی و غیرعمرانی به ۱۵ طرح میرسد که زمینه حضور عملیاتی دولت در بخشهای مختلف کشاورزی را برجسته کرده است.
وی عنوان کرد: اجرای این طرحها در مدت زمان ۱۲ ماه و با تلاش بیوقفه کارشناسان و متخصصان کشاورزی استان انجام شده است و زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم یکهزار و ۱۳۷ نفر فراهم کرده است.
بحرانی با اشاره به پیشرفتهای طرحهای آب و خاک، دامپروری و صنایع تبدیلی استان، گفت: دولت وفاق و سازمان جهاد کشاورزی با مشارکت روستاییان و کشاورزان موفق شدند بستر توسعه و رونق تولید را در سراسر استان بوشهر هموار کنند. این دستاوردها نتیجه هماهنگی و حمایت ملی از بخش کشاورزی و تلاش دستاندرکاران است.
وی اظهار کرد: افزایش اعتبار تخصیص یافته و توجه ویژه به زیرساختهای تولید و فراوری، امید تازهای را برای تامین امنیت غذایی و اشتغال پایدار در استان بوشهر ایجاد کرده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر طرحهای افتتاحیه را در حوزه آب و خاک، صنایع تبدیلی، تولیدات دامی و زراعت دانست و اضافه کرد: اجرای این طرحها با تاکید بر پایش مستمر و نظارت دقیق و با هدف ارتقای سطح تولید و رفاه خانوارهای بهرهمند ادامه خواهد یافت.