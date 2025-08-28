پخش زنده
گلستان قهرمان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده سنی زیر ۱۶ سال به میزبانی اردوگاه شهید بهشتی اصفهان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیئت والیبال استان گفت: مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور با حضور بیش از ۳۰ تیم در سه رده سنی زیر ۱۶ سال، زیر ۱۸ سال و زیر ۲۰ سال در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان تا ۱۱ شهریور ماه برگزار خواهد شد.
علیرضا مرادی افزود: دراین رویداد، رقابت رده سنی نوجوانان برای نخستین بار در کشور با حضور ۱۸ تیم از سراسر استان در این اردوگاه برگزار و تیمهای گلستان، گیلان و تهران به ترتیب مقامهای اول تا سوم را از آن خود کردند.
وی گفت: برترینهای این دوره از مسابقات به مسابقات بین المللی و آسیایی که اواخر امسال برگزار میشود، راه پیدا میکنند.