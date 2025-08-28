امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

افزایش اختیارات استانداران در دولت چهاردهم

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۶- ۱۷:۰۳
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
تقدیر رئیس جمهور از کارمندان نمونه دفاع مقدس ۱۲ روزه
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
بسته خبری گیجگاه ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
۱۴۰۴-۰۶-۰۴
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
ماجرای اخراج مردم جنگ زده از هتل‌ها شایعه بود یا واقعیت؟
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

تاکید رئیس جمهور بر رفع ناترازی انرژی و بهبود معیشت

نشست سراسری استانداران با حضور رئیس قوه قضائیه

دفاع از تمامیت ارضی ایران اوج همبستگی ملت است

برچسب ها: استانداران ، هیئت دولت ، رئیس جمهور
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 