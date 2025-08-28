به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرهنگ علی قدمی گفت: در پی گشت‌زنی‌های مشترک یگان حفاظت میراث فرهنگی و محیط زیست پلدختر، یک باند ۵ نفره که به صورت غیر قانونی اقدام به حفاری می‌کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات، آلات و ادوات حفاری از متهمان ضبط و پس از تشکیل پرونده قضایی به مرجع قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ قدمی با اشاره به عزم جدی یگان حفاظت میراث فرهنگی در برخورد با متخلفان، تصریح کرد: یگان حفاظت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تعامل و همکاری سایر یگان‌های حفاظتی و پشتیبانی، همراهی فراجا و قوه قضائیه با مجرمان این حوزه قاطعانه برخورد می‌کند.