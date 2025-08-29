اجرای تعمیرات اساسی سکو‌های فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی

عملیات تعمیرات اساسی سکو‌های فراساحلی فاز‌های ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با اجرای بیش از ۷۰۰ دستور کار و صرف بیش‌از شش هزار و ۴۰۰ نفرساعت کار ایمن در مدت ۹ روز به پایان رسید.