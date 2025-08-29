اجرای تعمیرات اساسی سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی
عملیات تعمیرات اساسی سکوهای فراساحلی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی با اجرای بیش از ۷۰۰ دستور کار و صرف بیشاز شش هزار و ۴۰۰ نفرساعت کار ایمن در مدت ۹ روز به پایان رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رییس عملیات تولید سکوی SPD۱۶ پارس جنوبی با اشاره به اجرای تعمیرات اساسی سکوهای گازی فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان مشترک پارس جنوبی در مدت زمان ۹ روز بهصورت همزمان، گفت: با توجه به برنامهریزیهای صورت گرفته، انجام فعالیتهای تعمیراتی در این سکوها نظیر تعویض شیرهای اضطراری (PSV PILOT) و شستوشوی مخازن ذخیرهسازی با رعایت دقیق الزامات ایمنی پایان یافت.
کامران یوسفی به مشارکت نیروهای تخصصی و پشتیبانی در انجام تعمیرات اساسی سکوهای گازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی اشاره کرد و افزود: با تلاش شبانهروزی متخصصان مستقر در سکوی SPD۱۵، فعالیتهای تعمیراتی این سکو با انجام ۴۱۸ دستور کار و صرف سههزار و ۴۸۳ نفرساعت و تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۶ نیز با ۲۸۶ دستور کار و صرف دوهزار و ۹۶۴ نفرساعت به پایان رسید.
رییس عملیات تولید سکوی SPD۱۶ پارس جنوبی اجرای عملیات کالیبراسیون ۲۷ شیر اضطراری در سکوی SPD۱۵ و همچنین ۱۶ شیر اضطراری در سکوی گازی SPD۱۶ را از مهمترین اقدامات صورت گرفته در جریان تعمیرات اساسی این سکوهای گازی عنوان کرد و ادامه داد: این شیرها که در پایداری تولید نقش حائز اهمیتی دارند به کارگاههای خشکی ارسال شده و پس از انجام تعمیرات و بررسیهای لازم جهت نصب و راهاندازی مجدد، در بازه زمانی مقرر به دریا بازگردانده میشوند.
وی عملیات شستوشوی ۱۵ مخزن ذخیرهسازی را از دیگر اقدامات مهم تعمیراتی در این سکوهای فراساحلی برشمرد که طبق جدول زمانبندی با موفقیت به اتمام رسیده است.
یوسفی تاکید کرد: با تلاش گروههای مدیریتی و اجرایی و مشارکت همهجانبه واحدهای بازرسی، خطوط لوله، عملیات تولید، برنامهریزی، لجستیک و اچاسای و رعایت دقیق دستورالعملها و تدابیر ایمنی اجرا شده، مراحل اجرای کار تعمیرات اساسی سکوهای فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان پارس جنوبی با روند مطلوبی به اجرا درآمد.
رییس عملیات تولید سکوی SPD۱۶ پارس جنوبی تصریح کرد: اجرای کامل برنامه تعمیرات اساسی امسال سکوهای گازی فراساحلی پارس جنوبی در ۳۵ سکوی این میدان مشترک، در ارتقای کارایی تأسیسات فراساحلی پارس جنوبی، حفظ پایداری تولید گاز، استمرار تأمین انرژی کشور و آمادگی برای ورود به فصل زمستان نقشی حیاتی ایفا میکند.