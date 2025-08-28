به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ وزیر علوم تحقیقات و فناوری در حاشیه بازدید از مرکز نوآوری فولاد مبارکه گفت: هم اکنون تصمیم‌گیری‌های کلان کشور بیش از گذشته بر پایه داده‌های علمی و پژوهش‌های دانشگاهی استوار شده است.

حسین سیمایی صراف همچنین با اشاره به امضای تفاهم نامه ۵۰ هزار میلیارد ریالی میان فولاد مبارکه و دانشگاه‌ها ادامه داد: این تفاهم نامه گامی موثر در جهت تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

وی گفت: این همکاری می‌تواند فاصله میان آموزش نظری و کاربرد عملی را کاهش دهد، به نحوی که دانشجویان با انگیزه و استادان با رغبت بیشتر به فعالیت‌های علمی و آموزشی بپردازند و تحقیق و توسعه به شکل مستقیم در صنعت جریان یابد.

وزیر علوم ادامه داد: اجرای موفق این تفاهم‌نامه می‌تواند به تقویت هرچه بیشتر جایگاه دانشگاه‌ها در توسعه کشور منجر شود و نقش موثری در ارتقای توان علمی و فناوری صنعت ایفا کند.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری در راستای تداوم مسیر خدمت رسانی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و به مناسبت هفته دولت به اصفهان سفر کرده است.

حضور در جلسه شورای اداری استان، افتتاح چند طرح در دانشگاه اصفهان وحضور در اجلاس روسا و مدیران دانشگاه‌های استان از دیگر برنامه‌های وزیر علوم در سفر به اصفهان است.