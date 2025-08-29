پخش زنده
همزمان با هفته دولت دو طرح نیروگاه خورشیدی به صورت برخط به دستور وزیر نیرو در شهرستانهای نائین و اردستان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان در این آیین گفت: ظرفیت هر کدام از این نیروگاهها ۳ مگاوات است که برای راه اندازی این نیروگاهها ۱۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمد مرادی با بیان اینکه در مرحله نخست ۲۳ نیروگاه ۳ مگاواتی تا پایان سال در استان اصفهان به بهره برداری میرسد، تاکید کرد: ۱۰ واحد از این نیروگاهها با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در دست ساخت است و طرحهای دیگر نیز در بخش صنعت در دست اقدام است که در کشور جزو بزرگترین طرحها قرار دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان نیز در این آیین با بیان اینکه در برنامه سه سال استان اصفهان احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی پیش بینی شده است، گفت: طبق برنامه ریزی صورت گرفته تا پایان سال در بخش خصوصی و دولتی ۶۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر استان اصفهان وارد مدار بهره برداری میشود.
علیرضا قاری قرآن افزود: استان اصفهان با دارا بودن ۴۱۴۳ مکان نصب نیروگاههای خورشیدی کوچک مقیاس با ظرفیت ۵۴ مگاوات رتبه نخست کشور را دارد.