افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان افتتاح برخط دو طرح نیروگاه خورشیدی به دستور وزیر نیرو در استان اصفهان