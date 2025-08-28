اجرای طرح" آرامش در شهر" در کهگیلویه و بویراحمد
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۲۳۵ معتاد و خردهفروش مواد مخدر در طرح آرامش در شهر خبر داد.
سردار سهام صالحی افزود: یکی از اولویت های اجرایی و عملیاتی پلیس اجرای طرحهای مقابله ای با توزیع کنندگان مواد مخدر و اجرای طرحهای امنیتی و پیشگیرانه در این حوزه است.
وی افزود: در همین راستا پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های تابعه با اشرافیت کامل اطلاعاتی و انتظامی و استفاده بهینه از ظرفیتها و همچنین بکارگیری شگردهای خاص پلیسی به مدت ۶ روز اقدام به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر از وجود فروشندگان مواد مخدر، معتادین و معتادین متجاهر در مرکز استان و شهرستانهای تابعه استان کرده است.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اقدمات صورت گرفته پلیسی در این راستا منجر به کشف ۲۱ کیلو و ۱۰۹ گرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۵۱ نفرخرده فروش مواد مخدر و ۱۳۱ نفر معتاد و ۵۴ نفر معتاد متجاهر شد.
صالحی مقابله اثربخش با مقوله مواد مخدر را نیازمند عزم همگانی همه دستگاههای مسئول، مردم و نهادینه سازی مشارکتهای عمومی در بین اقشار مختلف جامعه دانست و توجه ویژه دستگاه ها توام با تعامل فزاینده جهت اقدامات مشترک و مطلوب را راهکاری مناسب برای پیشگیری از آسیبهای حوزه اعتیاد قلمداد کرد.