فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری ۲۳۵ معتاد و خرده‌فروش مواد مخدر در طرح آرامش در شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، فرمانده انتظامی استان از دستگیری ۲۳۵ نفر معتاد، خرده فروش مواد مخدر و معتاد متجاهر در راستای اجرای طرح «آرامش در شهر» خبر داد.

سردار سهام صالحی افزود: یکی از اولویت های اجرایی و عملیاتی پلیس اجرای طرح‌های مقابله ای با توزیع کنندگان مواد مخدر و اجرای طرح‌های امنیتی و پیشگیرانه در این حوزه است.

وی افزود: در همین راستا پلیس مبارزه با مواد مخدر استان و شهرستان های تابعه با اشرافیت کامل اطلاعاتی و انتظامی و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و همچنین بکارگیری شگردهای خاص پلیسی به مدت ۶ روز اقدام به اجرای طرح پاکسازی نقاط آلوده به مواد مخدر از وجود فروشندگان مواد مخدر، معتادین و معتادین متجاهر در مرکز استان و شهرستان‌های تابعه استان کرده است.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: اقدمات صورت گرفته پلیسی در این راستا منجر به کشف ۲۱ کیلو و ۱۰۹ گرم انواع مواد مخدر، دستگیری ۵۱ نفرخرده فروش مواد مخدر و ۱۳۱ نفر معتاد و ۵۴ نفر معتاد متجاهر شد.