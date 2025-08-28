فرشته اقتداری، نخستین بانوی ایرانی حاضر در مسابقات بین‌المللی ۱۵ هزار دلاری اسکواش مالزی، در اولین بازی خود مقابل حریفی از ژاپن با نتیجه ۳ بر ۱ مغلوب شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، فرشته اقتداری، ملی‌پوش اسکواش کشورمان نخستین بانوی ایرانی که موفق به دریافت مجوز حضور در رقابت‌های بین‌المللی ۱۵ هزار دلاری اسکواش شده در نخستین دیدار خود برابر نماینده ژاپن با رنکینگ به میدان رفت.

در این رقابت اقتداری با وجود نمایش قابل‌قبول، در نهایت با نتیجه ۳ بر ۱ بازی را به حریف ژاپنی خود واگذار کرد.

حضور او در این رویداد معتبر ورزشی، گامی مهم در مسیر توسعه اسکواش بانوان ایران و تجربه‌ای ارزشمند برای ملی‌پوش کشورمان به شمار می‌رود.