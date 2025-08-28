به مناسبت روز جهانی عکاسی و هم‌زمان با روز همدان، جمعی از عکاسان همدانی گرد هم جمع آمدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این عکاسان با برگزاری یک رویداد ویژه، مسیر منظر تاریخی شهر همدان را از محوطه باستانی هگمتانه تا آرامگاه بوعلی‌سینا طی کرده و از جاذبه‌ها و فضاهای شهری این مسیر عکاسی کردند.

این برنامه با هدف پاسداشت میراث تاریخی و فرهنگی همدان و همچنین نمایش جلوه‌های بصری این شهر کهن برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در طول مسیر، با نگاهی هنری و مستند، به ثبت تصاویر از بناهای تاریخی، زندگی روزمره مردم، و ترکیب معماری سنتی و مدرن پرداختند.

همدان، به عنوان یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران و جهان، در این روز میزبان نگاه‌های خلاقانه‌ای بود که هر قاب آن روایت‌گر بخشی از هویت تاریخی این دیار است.