به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفته نخست رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری کشور به میزبانی تهران با شرکت دوازده تیم از جمله سپاهان و ذوب آهن برگزار شد.

در دسته ۶۵ کیلوگرم (بزرگسالان) این رقابت‌ها حافظ قشقایی از سپاهان در ۲۸۰ کیلوگرم، در دسته ۷۱ کیلوگرم (بزرگسالان) رضا باغی در ۲۹۹ کیلوگرم و محمدجواد بیرانوند در ۲۹۸ کیلوگرم از سپاهان، در دسته ۷۹ کیلوگرم (بزرگسالان) عبدالله بیرانوند از سپاهان در ۳۳۶ کیلوگرم و روح الله بیرانوند از ذوب‌آهن در ۳۰۹ کیلوگرم، در دسته۸۸ کیلوگرم (بزرگسالان) ایلیا صالحی‌پور از فولاد سپاهان در ۳۵۷ کیلوگرم، در دسته ۹۴ کیلوگرم بزرگسالان، علیرضا معینی از فولاد سپاهان در ۳۸۰ کیلوگرم، در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم بزرگسالان و علی داودی از فولاد سپاهان در ۴۶۱ کیلوگرم به دیدار حریفان رفتند.

در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر، علیرضا معینی از تیم سپاهان در یک ضرب با رکورد ۱۸۳ کیلوگرم علاوه بر کسب جایگاه نخست، رکورد دنیا را دو کیلوگرم به شکل غیررسمی ارتقا داد.