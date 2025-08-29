ذخایر آب استان بوشهر ۷۳۰ میلیون مترمکعب افزایش مییابد
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر گفت: با آبگیری و افتتاح سدهای در حال ساخت در استان،۷۳۰ میلیون مترمکعب به ذخایر آب استان افزوده و بخش زیادی از مشکل آب شرب و کشاورزی استان حل میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، علی محمدی با اشاره به اجرای طرحهای مختلف آبی در سطح استان، گفت: در حوزه آب استان بوشهر، طرحهای ساخت سد در شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی، جم و عسلویه در دست اجرا است.
وی با اشاره به اینکه ۸ سد در نقاط مختلف این استان در حال اجراست، افزود: با تکمیل سدهای دالکی، دهرود، باهوش، خاییز، دشت پلنگ، شهید رئیسی باغان و سد اخند، بیش از ۷۳۰ میلیون مترمکعب به ذخیرهسازی آبهای استان اضافه خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر خاطرنشان کرد: تعدادی از این سدها از جمله سد باغان به مرحله آبگیری رسیدهاند و برخی دیگر نیز تا پایان امسال آبگیری خواهند شد.
وی تصریح کرد: با تکمیل این سدها طی امسال و سالهای آینده، میتوانیم آب مورد نیاز بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی استان را تأمین کنیم.
محمدی در خصوص وضعیت بارش استان، گفت: طبق پیشبینی سازمان هواشناسی، استان بوشهر امسال با شرایط نرمال و پایینتر از نرمال از نظر بارش باران مواجه است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بوشهر با تاکید بر مدیریت مصرف آب از سوی هم استانیها، گفت: به مانند همیشه که مردم استان همراه ما بودهاند، انتظار داریم با ادامه همکاری در مدیریت مصرف آب، بتوانیم مشکلات کمآبی بهویژه در حوزه شرب و کشاورزی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.