ذخایر آب استان بوشهر ۷۳۰ میلیون مترمکعب افزایش می‌یابد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر گفت: با آبگیری و افتتاح سد‌های در حال ساخت در استان،۷۳۰ میلیون مترمکعب به ذخایر آب استان افزوده و بخش زیادی از مشکل آب شرب و کشاورزی استان حل می‌شود.