رویترز:

سه کشور اروپایی روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند

خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در نامه‌ای به اعضای شورای امنیت، خواستار فعال سازی مکانیسم ماشه شدند.