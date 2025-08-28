رویترز:
سه کشور اروپایی روند فعال سازی مکانیسم ماشه را آغاز کردند
خبرگزاری رویترز در خبری مدعی شد که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس در نامهای به اعضای شورای امنیت، خواستار فعال سازی مکانیسم ماشه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، رویترز با بیان اینکه این نامه روئیت شده است، نوشت: فرانسه، آلمان و بریتانیا صبح پنجشنبه نامهای به اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارسال و اعلام کردند که مکانیسم اسنپ بک را برای اعمال مجدد تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فعال میکنند.
آکسیوس نیز در گزارش خود با انتشار این خبر نوشت: در این نامه، سه کشور اروپایی تأکید کردند که در طول ۳۰ روز آینده - قبل از اجرایی شدن تحریمها - آنها برای مذاکره با ایران در مورد یک توافق هستهای که میتواند این روند را متوقف کند، آماده هستند.
این خبر در حالی منتشر میشود که پیشتر مقامات ایران در هشداری به سه کشور اروپایی بیان کرده بودند که چنین سیاست مغرضانه و غیرمشروعی علیه ایران برای آنان تبعات خواهد داشت.