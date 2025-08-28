پخش زنده
امروز: -
معاون گردشگری وزیر میراثفرهنگی اعلام کرد: در فروردین امسال شاهد جهش ۴۸/۵ درصدی ورود گردشگر خارجی در مقایسه با فروردین ۱۴۰۳ بودیم؛ این روند مؤید حرکت جدی دولت برای تحقق هدفگذاری جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در پایان برنامه هفتم توسعه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تشریح اقدامات دولت چهاردهم در حوزه گردشگری گفت: دولت چهاردهم با نگاه راهبردی به گردشگری بهعنوان پیشران اقتصاد بدون نفت، این صنعت را همزمان اشتغالآفرین، ارزآور، هویتساز و تقویتکننده سرمایه اجتماعی میداند. این نگاه باعث شد راهبردهای کلان بر پایه ارتقای جایگاه گردشگری در حکمرانی ملی، بهرهگیری از دیپلماسی گردشگری و تقویت مشارکت بخش خصوصی شکل گیرد.
وی افزود: برای نخستین بار پس از یک دهه، جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه بینالمللی گردشگری دبی حضور یافت. وزارتخانه تمامی هزینههای مربوط به زمین و غرفه را پرداخت کرد تا بخش خصوصی بتواند ظرفیتهای متنوع گردشگری کشور را در حوزههای فرهنگی، تمدنی، تاریخی، مذهبی، طبیعتگردی و بومگردی به نمایش بگذارد.
بندپی با اشاره به آمار رسمی گردشگران خارجی بیان داشت: در سال ۱۴۰۳، تعداد ۷ میلیون و ۳۹۹ هزار گردشگر خارجی وارد کشور شد و همچنین در فروردین ۱۴۰۴، ورود گردشگران خارجی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸/۵ درصد افزایش یافت. این آمارها نشان میدهد که برنامه جذب ۱۵ میلیون گردشگر خارجی در حال تحقق است.
معاون گردشگری با اشاره به اقدامات بینالمللی وزارتخانه تصریح کرد: امضای توافقنامههای دوجانبه با کشورهای همسایه، حوزه تمدنی نوروز و سایر کشورها، در کنار حضور وزیر در سفرهای ریاستجمهوری، زمینه تقویت دیپلماسی گردشگری و تبادل گردشگر را فراهم کرد. تا پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، شاخصها نشان میداد که حتی میتوانستیم در نیمه نخست ۱۴۰۴ از اهداف برنامه هفتم نیز فراتر برویم.
وی درباره اقدامات زیربنایی وزارتخانه افزود: برای اولین بار ۴ همت از صندوق توسعه ملی در اختیار وزارتخانه قرار گرفت و بانکهای عامل نیز به همین میزان منابع تأمین کردند. همچنین بانک مرکزی ۲۰ همت اوراق قرضه برای هتلهای با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد اختصاص داد. در همین بازه، حدود ۶ همت نیز برای کسبوکارهای خرد همچون بومگردی و صنایعدستی به ستاد مرکزی و ۸ همت به استانها اختصاص یافت.
او ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۴ بالغ بر ۱۳۸ هتل افتتاح و بهرهبرداری شده است. این روند نشان میدهد که هدفگذاری احداث و بهرهبرداری سالانه ۱۰۰ هتل تا پایان ۱۴۰۴ کاملاً دستیافتنی است.
بندپی همچنین درباره اصلاحات مقرراتی خاطرنشان کرد: کلیه آییننامههای مرتبط با حوزه میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در چارچوب برنامه هفتم توسعه به تصویب هیئت دولت رسیده است. از جمله، معافیت گمرکی برای بیش از ۲۰۰ قلم تجهیزات گردشگری و امکان احداث تأسیسات ترکیبی در مناطقی که احداث هتل بهتنهایی صرفه اقتصادی ندارد.
وی گفت: مجموعه این اقدامات نشان میدهد وزارتخانه نه تنها در مسیر تحقق اهداف برنامه هفتم حرکت میکند، بلکه امید آن میرود در صورت بازگشت شرایط عادی بینالمللی و تقویت اعتمادسازی، حتی فراتر از اهداف مصوب نیز پیش برویم.