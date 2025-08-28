در هفته دولت و با حضور جمعی از مسئولین شهرستان و بخش جلگه رُخ، آیین افتتاح ساختمان جدید شورای اسلامی شهر نسر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم، معاون برنامه ریزی فرمانداری تربت حیدریه ضمن گرامیداشت هفته دولت و با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بر اهمیت ایجاد محیطی مناسب و مجهز برای فعالیت‌های شورای اسلامی شهر نسر تأکید و آن را گامی موثر در ارتقای کارآمدی مدیریت شهری و خدمت‌رسانی به مردم شهر نسر دانست.

فاتحی‌نژاد شهردار نسر نیز با قدردانی از حضور مسئولین و اعضای شورای اسلامی، ابراز امیدواری کرد که ساختمان جدید، فضای مناسبی برای تصمیم‌گیری‌های راهبردی و ارتقای کیفیت خدمات شهری را برای این شهر فراهم کند.

حجت‌الاسلام صفدری، روحانی شهر نسر هم با تبریک گرامیداشت هفته دولت از خادمان دولت و همچنین تلاش‌های شورای اسلامی و شهرداری نسر برای ایجاد این ساختمان تشکر کرد و برای شهردار و کارکنان شورای اسلامی و شهردای آرزوی توفیق خدمت بیشتر به اهالی و سربلندی آنان را آرزو کرد.

اعضای شورای اسلامی و دیگر مسئولین حاضر ضمن تبریک این افتتاحیه، بر استمرار تلاش‌ها و همکاری‌های مدیریت شهری و شورا برای پیشبرد برنامه‌های توسعه و عمران شهرتازه تاسیس نسر تأکید کردند.