بیش از ۲۲۰ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولیدی و خدماتی در آذربایجان‌غربی با حضور وزیر ارتباطات فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بهره برادری از ۲۲۹ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تولیدی وخدماتی در آذربایجان غربی آغاز شد.

مجتمع ارتباطات و فناوری اطلاعات آذربایجان‌غربی در ارومیه با شش هزار متر مربع و ۴۲۰ میلیارد تومان هزینه سرآغاز این بهره برداری ها بود.

همچنین واحد تولیدی پلی آمونیوم کلراید پتروشیمی ارومیه با سرمایه گذاری ۱۳ میلیون یورویی دیگر طرحی بود که امروز با حضور سیدستار هاشمی به بهره برداری رسید.

این محصول با ارزش در فرایند تصفیه آب آشامیدنی و پساب‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

افتتاح ۱۸۰ طرح درحوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و ۳۸ طرح در بخش آبرسانی روستایی و ۲۰ طرح گازرسانی روستایی از دیگر برنامه های سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارومیه خواهد بود.