حادثه برخورد یک دستگاه بیل مکانیکی با خط لوله ۱۰ اینچ انتقال گاز در محدوده شهرستان بجنورد، بدون صدمات جانی مهار و از بروز خسارات گسترده و قطع جریان گاز در استان خراسان شمالی جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، احمد امتحانی، مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز کشور در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حادثه صبح امروز (پنجشنبه، ششم شهریور) در مسیر خط انتقال اسفراین رخ داد که خوشبختانه صدمات جانی نداشته و با اقدامهای سریع و هماهنگیهای بهعملآمده، از بروز خسارات گسترده و قطع جریان گاز در استان جلوگیری شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیمهای عملیاتی منطقه چهار به محل اعزام شدند و ضمن ارزیابی وضعیت، اقدامهای ایمنی اولیه شامل مسدودسازی محدوده، کنترل نشت احتمالی و ایمنسازی محیط را انجام دادند. سپس گروههای تعمیراتی تخصصی بهصورت فوری عملیات ترمیم خط آسیبدیده را آغاز کردند.
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز با تأکید بر اینکه در این حادثه جریان گاز هیچ نقطهای از استان خراسان شمالی قطع نشد، تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویتها، حفظ پایداری انتقال گاز و جلوگیری از ایجاد اختلال در تأمین انرژی مشترکان است. خوشبختانه با تمهیدات پیشبینیشده و بهرهگیری از ظرفیت خطوط جایگزین، حتی یک لحظه قطعی در شبکه سراسری استان ایجاد نشد.
امتحانی با قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی منطقه چهار عملیات انتقال گاز یادآور شد: همکاران ما بار دیگر نشان دادند که در شرایط بحرانی، با روحیه جهادی و تخصص فنی بالا میتوانند از بروز خسارتهای سنگین جلوگیری کنند. عملکرد این تیمها سبب شد تا بدون ایجاد کوچکترین نگرانی برای مردم، حادثه بهسرعت مدیریت شود.
وی بر ضرورت رعایت اصول ایمنی در طرحهای عمرانی و حفاری تأکید کرد و گفت: این حادثه هشداری جدی برای پیمانکاران و دستگاههای اجرایی است. هرگونه فعالیت عمرانی در مجاورت خطوط انتقال گاز باید با هماهنگی کامل شرکت ملی گاز ایران انجام گیرد تا از تکرار چنین اتفاقاتی پیشگیری شود.
مدیر منطقه چهار عملیات انتقال گاز یادآور شد: تضمین پایداری انتقال گاز در منطقه مأموریت اصلی ماست و با وجود چنین حوادثی، همکاران تلاش میکنند با سرعت، دقت و تعهد بالا، امنیت و آرامش مردم را تأمین کنند.