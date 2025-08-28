پخش زنده
کشتی گیر تایبادی در مسابقات کشتی پهلوانی جهان به میزبانی ترکیه به مقام سوم دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره ورزش و جوانان تایباد گفت: مصطفی نجفی کشتی گیر تایبادی در مسابقات کشتی پهلوانی قهرمانی جهان که به میزبانی استانبول ترکیه برگزار شد، بر سکوی سوم ایستاد.
حسن شاهرخی افزود: مصطفی نجفی در این مسابقات به عنوان یکی از اعضای کاروان تیم ملی جمهوری اسلامی ایران حضور یافت و در دیدار رده بندی با شکست حریف خود به نشان برنز دست یافت.
وی ادامه داد: مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی پهلوانی برای اعزام به مسابقات جهانی ترکیه مرداد امسال در شهرستان نیشابور برگزار شد و مصطفی نجفی با موفقیت در این پیکارها در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم به جمع تیم ملی راه یافت.
رئیس اداره ورزش و جوانان تایبادگفت: این کشتی گیر تایبادی مقام اول مسابقات کشتی پهلوانی کشور، مقام دوم مسابقات جهانی کشتی پهلوانی ترکیه و مقام اول مسابقات قهرمانی کشتی آزاد بزرگسالان خراسان رضوی و مقام اول مسابقات بین المللی کشتی آزاد نوجوانان جام یادگار امام (ره) را در کارنامه خود دارد.
شاهرخی افزود: در کشتی پهلوانی، کشتی گیران شلوار و کمربند مخصوصی بر تن میکنند که از کمر تا زانو را میپوشاند و حریفان حق دارند شلوار یا کمربند طرف مقابل را برای اجرای فنون در اختیار بگیرند.